Boomse ijsberen nemen het op tegen conculega’s uit Vlaanderen Sport wordt steeds populairder David Acke

27 januari 2019

13u31 0 Boom De Boomse ijsberen ontvingen opnieuw ijsberen uit heel Vlaanderen voor het Winterzwemfeest. Zes ijsberenclubs namen het in diverse afstanden tegen elkaar op. Het competitieve element verliest aan populariteit maar het recreatief ijsberen wordt met de jaren populairder. “Elk jaar groeit ons ledenaantal met twintig procent.”

Met een luchttemperatuur van zo een 7 graden en een watertemperatuur van 5 graden was het misschien net iets te warm voor de ijsberen maar dat kon de pret niet drukken. Voor de 96e keer organiseerde de Koninklijke Zwemclub Ijsberen Boom het Winterzwemfeest. Verschillende ijsberenclubs uit heel Vlaanderen zakten daarvoor af naar het park om het in een openluchtzwembad tegen elkaar op te nemen. In totaal sprongen zo een 129 deelnemers het water in. “Als je vraagt welke temperatuur onze ijsberen het aangenaamst vinden, dan zegt negentig procent 27 graden,” lacht voorzitter Jo Jacobs, “maar het gevoel dat je krijgt zodra je in water springt onder de tien graden, is onbeschrijfelijk.”

De sport wordt ook steeds populairder, zowel bij jong als oud, weet Jacobs. “De laatste jaren stijgt ons ledenaantal met zo een twintig procent. Ik zie twee redenen. In de eerste plaats zijn mensen steeds meer bezig met een gezonde levensstijl. Ze horen van de voordelen van af en toe een koude plons en willen het eens proberen. Daarnaast hebben wij natuurlijk het voordeel dat je hier het hele jaar door kan zwemmen. Zwemmers die in de zomer komen, proberen het dan ook eens in oktober, vervolgend november en voor ze het goed en wel beseffen springen ze in het zwembad bij twee graden. En zeker wanneer het sneeuwt, komen mensen een duikje nemen. Vooral om de vele leuke selfies die genomen kunnen worden.”

Het competitieve element is dan weer steeds minder populair aan het worden. “Het wordt moeilijker en moeilijker om wedstrijden als deze te organiseren. Het recreatieve element vinden mensen gewoon aangenamer. Als je kijkt naar het evenement van de Deurnese ijsberen vorige week. Daar kwam een duizend man op af.”

Dankzij een investering van de club in een nieuw filtersysteem, kan het water niet meer bevriezen en dat komt het zwembad alleen maar ten goede. “Water zet uit als het bevriest en dat zorgt ervoor dat je zwembad schade kan oplopen. Deze investering heeft ons heel wat geld gekost maar ik ben ervan overtuigd dat het rendement op lange termijn een positieve invloed zal hebben,” aldus Jacobs.