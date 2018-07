Boomse fotografe scoort bij prestigieuze 'LEté des Portraits' 25 juli 2018

02u47 0

Frankrijk gaat overstag voor de fotografie van Kristel Nijskens. De Boomse fotografe neemt niet alleen deel aan het fotofestival 'L'Eté des Portraits', ze kreeg ook een eervolle vermelding in de 'Prix de la Photographie Paris'.





Het Bourgondische Bourbon-Lancy, tussen Parijs en Lyon, is voor de achtste keer gaststad van het prestigieus internationaal fotofestival 'l'Eté des Portraits'.





Nog tot 28 oktober vormt de stad zich weer om tot de grootste fototentoonstelling van Europa en kan de liefhebber in de straten een selectie van 1.000 werken ontdekken van maar liefst 321 internationale fotografen, waaronder acht foto's van de Boomse fotografe Kristel Nijskens. "Het is intussen mijn derde deelname, maar wennen doet het niet", zegt ze. "Het is elke keer spannend op pad te gaan en mijn werken te ontdekken tussen de andere foto's."





Intussen maakte Nijskens ook een goede beurt in de jaarlijkse fotowedstrijd 'Prix de la Photographie Paris'. Ze werd bekroond met een eervolle vermelding in categorie 'abstract' voor haar reeks met de titel 'Innocent'. "Daarin kaart ik op een subtiele manier het onderwerp 'kindhuwelijken aan', met portretten van jonge meisjes, gefotografeerd in de trouwjurken van hun moeder. Ik ben trots dat de jury mijn werk heeft geselecteerd uit duizenden inzendingen. Met de eervolle vermelding gaat de deur naar Franrijk een heel eind verder open." (BCOR)