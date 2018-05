Booms theatervarken te zien in Zwitserland 19 mei 2018

Boom 'Oink', het theatervarken van de vzw Kaaimannen, speelt dit weekend op verplaatsing. De installatie van 9 op 5 meter groot werd geselecteerd voor het Festival Artisti di Strada in het mondaine Ascona in Zwitserland.

"Dat is een buskerfestival voor straatartiesten", weet Patrick Poppe van de Kaaimannen. "Ons varken is er een van de drie acts dat er op internationale uitnodiging speelt. Oink krijgt er een plaats op het pleintje voor het gemeentehuis. Vooraf moesten we wel alle foto's en video's doorsturen. Het gemeentebestuur wou immers zeker zijn dat het een deftig varken was." (lacht)





Na het bezoek aan Zwitserland speelt 'Oink' op 27 mei in Lokeren om dan op 16 en 17 juni een thuismatch te spelen op Theater aan Twater. "We beschouwen heel 2018 als een try-outjaar, waarbij de act verfijnd en aangevuld wordt. Maar we hebben intussen wel al een paar optredens moeten weigeren wegens tijdsgebrek", aldus Patrick Poppe. (BCOR)