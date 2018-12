Boom Wintersfeer krijgt nieuw elan: korter maar gebalder Ben Conaerts

07 december 2018

14u31 0 Boom ‘Boom Wintersfeer’, de jaarlijkse kerstmarkt van de gemeente Boom, wordt in een nieuw jasje gestoken. De komende editie wordt beperkt tot vier dagen, maar steekt wel opnieuw boordevol animatie.

‘Boom Wintersfeer’ palmde in december vorig jaar nog tien dagen lang de Grote Markt in. Maar bij de eindevaluatie was duidelijk dat de belangstelling op de kerstmarkt vooral in de weekends groot was, terwijl ze op weekdagen soms te wensen overliet. Daarom werd voor de volgende editie gekozen voor een kortere, meer gebalde versie: vier dagen slechts, van donderdag 20 tot en met zondag 23 december, maar wel met boordevol animatie.

Op donderdag wordt gestart met een ‘afterwork party’ met dj’s Linked en Ironick. Vrijdagavond komt de Boomse harmonie Sforzando een gratis kerstconcert spelen. Op zaterdag organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met Go-Fit een ‘Christmas Run’ en staat er een kindernamiddag op het programma met kindergrime, een ballonnenclown en animatiefiguren. Op zondag is het uitkijken naar het bezoek van de kerstman en het optreden van de bekende ‘fanfaare Sint-Jansvrinde’.

De kerstmarkt kan verder nog uitpakken met achttien typische kerstchalets waar je kerstcadeaus kan kopen en kan proeven van een hapje en een drankje. Dé eyecatcher van het winterdorp wordt een authentieke draaimolen van zo’n zeventig jaar oud. De molen is in originele staat en speelt draaiorgelmuziek. Leuk extraatje: wie zijn aankopen doet in het Boomse handelscentrum, kan tickets winnen voor een gratis ritje. Al is ter plaatse tickets aankopen natuurlijk ook een mogelijkheid.