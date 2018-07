Boom voert strijd tegen kinderarmoede op GEMEENTERAAD KEURT ACTIEPLAN GOED BEN CONAERTS

23 juli 2018

02u30 0 Boom De gemeente gaat op initiatief van oppositiepartij Boom één extra inzetten op de strijd tegen kinderarmoede. De voorbije gemeenteraad werd een korf aan nieuwe maatregelen goedgekeurd. Het gaat onder meer om een extra toelage voor schoolrekeningen en een uitbreiding van de kinderopvang.

Kinderarmoede is in Boom al jarenlang een gigantisch probleem. Vorig jaar groeide liefst 38,6 procent van de kinderen er op in kansarmoede. Dit voorjaar werd op voorstel van oppositiepartij Boom één dan ook een begrotingsenveloppe van 250.000 euro goedgekeurd om het fenomeen terug te dringen. Er werd een werkgroep opgericht met de fractieleiders van de OCMW- en de gemeenteraad en daar werden vervolgens verschillende concrete maatregelen uitgewerkt. De afgelopen gemeenteraad werden deze voorstellen besproken en goedgekeurd.





Brugfiguren

Omdat opleiding een van de belangrijkste hefbomen uit armoede is, zetten drie acties in op basis- en secundair onderwijs. Zo zal de gemeente drie brugfiguren voor het Boomse basisonderwijs aanwerven. Deze brugfiguren zullen in elke basisschool twee dagen per week aanwezig zijn en moeten ouders en leerkrachten ondersteunen en werken aan onder meer ouderparticipatie en huiswerkbegeleiding. Daarnaast wordt de reeds bestaande toelage voor schoolrekeningen uitgebreid en wordt een trajectbegeleider voor het secundair onderwijs aangesteld.





Uitbreiding Troetelboom

Samen met het VDAB wil de gemeente ook opleidingen gaan aanbieden die meer kansen geven op een job binnen de horeca, poetssector en logistiek. Deze opleidingen worden reeds aangeboden door VDAB, maar zullen in de toekomst effectief plaatsvinden in Boom. Een andere maatregel is de uitbreiding van de kinderopvang Troetelboom. Daar wordt een nieuwe leefgroep gecreëerd waarmee het mogelijk is ongeveer zestien voltijdse kinderen extra op te vangen. Verder komt er een bijkomende subsidie voor vrijwilligersorganisaties die werken met gezinnen in armoede, zoals Welzijnschakels.





Optimistisch

Oppositiepartij Boom één is alvast optimistisch. "De voorbije jaren verliep de strijd tegen kinderkansarmoede te traag of te weinig gestructureerd", zegt Patrick Marnef (Boom één). "Maar nu dit globale plan er is, is het tijd voor actie. Bij de start van het nieuwe schooljaar moeten al een aantal maatregelen van kracht zijn. Er zijn vandaag gezinnen in Boom die geen eten kunnen kopen. We kunnen deze mensen niet tot na de grote vakantie laten wachten. We staan klaar om samen met de gemeente- en OCMW-administratie de hand aan de ploeg te slaan."





"Al deze maatregelen zullen sowieso worden geëvalueerd", zegt OCMW-voorzitter Inge De Ridder (N-VA). "De voorbije jaren werden al heel wat initiatieven ontwikkeld om kinderen, ouders, gezinnen en andere opvoedingsondersteuners te ondersteunen. Een beleidsevaluatie, uitgevoerd door een wetenschappelijke instelling of universiteit, kan ons niet alleen een goed idee geven over de kwaliteit van de huidige acties, maar kan ook de krijtlijnen uittekenen voor een nieuw beleidsplan rond kinderarmoede voor de nieuwe legislatuur."