Boom neemt deel aan ‘Week van de smaak’ Ben Conaerts

12 november 2018

14u50 1 Boom De ‘Week van de smaak’ gaat in Boom niet onopgemerkt voorbij. Gezondheidscoach Tatiana Demesmaeker komt voor de gelegenheid twee inspirerende lezingen geven.

Op donderdag 15 november staat in het Feestpaleis een lezing rond ‘de avondspits in je keuken’ op het programma. Demesmaeker gaat daar om 19.30 uur van start met een introductie over gezonde voeding om daarna verder te gaan met het ‘waarom’ van eten, de voordelen van samen koken en de meerwaarde van gezinsmaaltijden. Ondertussen zal je mogen genieten van gezonde proevertjes.

Op zondag 25 november kan je vanaf 19.30 uur in de gemeentelijke bibliotheek terecht voor een lezing over ‘lekker en gezond eten’. Je ontdekt er vooral lekkere gerechten, gezonde tussendoortjes en dessertjes die je gemakkelijk kan klaarmaken. Ook hier zullen gezonde proevertjes niet ontbreken.

Je betaalt 5 euro per lezing of 8 euro voor de beide.

Meer info is te vinden op de website www.desteigerboom.be.