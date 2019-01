Boom neemt afscheid van Marcelle Lombaerts-Van den Bril Ben Conaerts

28 januari 2019

13u51 0 Boom Boom heeft vandaag afscheid genomen van Marcelle Lombaerts-Van den Bril. Zij was op 19 januari op 99-jarige leeftijd overleden. Tal van familieleden, vrienden en kennissen kwamen in de Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Rochuskerk op de Grote Markt een laatste groet uitbrengen.

Marcelle Lombaerts-Van den Bril was de laatste jaren in Boom vooral gekend als meter van het Boomse peterschip A966 Albratros van de Koninklijke Belgische Marine. Zij aanvaardde in 2006 de taak als meter en bleef die rol glansrijk vervullen. Ze was dan ook een bijzonder graag geziene gaste tijdens vele officiële plechtigheden in Boom.

Verder was zij de weduwe van de 1985 overleden kunstschilder Robert Lombaerts, die bijna zijn hele oeuvre aan de gemeente naliet en naar wie een zaal in het gemeentehuis werd vernoemd. Samen hebben zij vele jaren een kinderloos, maar gelukkig leven geleid.

Marcelle Lombaerts-Van den Bril heeft zich ook bijzonder verdienstelijk gemaakt in de sportwereld. Zij was onder meer erevoorzitter van de Koninklijke Katholieke Juffers, medestichter van Turnsport Vlaanderen en voormalig ondervoorzitter van de Koninklijke Katholieke Turn- en Sportfederatie.