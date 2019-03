Boom maakt zich op voor carnavalsweekend Ben Conaerts

07 maart 2019

14u07 0 Boom Komend weekend staat Boom weer helemaal in het teken van carnaval. Zondag vormt de jaarlijkse carnavalstoet de kroon op het gebeuren. “Het carnaval is hier weer springlevend”, luidt het bij de organiserende Orde van de Onnefretters.

Het carnaval belooft weer een onvergetelijk feest te zullen worden in Boom. Vooral zondag, als de jaarlijkse carnavalstoet uitrijdt, wordt een hoogdag voor de carnavalisten. Met 43 deelnemende groepen, zes meer dan vorig jaar, is de stoet opnieuw een stukje groter worden. Onder meer Lekken en Plekken uit Aalst en Kastel 250 uit Hamme zijn straks met een prachtige praalwagen van de partij. ‘Fanfaare Sintjansvrinde’, café ’t Sloeberke en Los Amigo’s zorgen zondag voor de Boomse afvaardiging. In totaal zullen honderden carnavalisten verkleed door de dorpsstraten trekken.

”We zijn er met onze stoet opnieuw een stap op vooruit gegaan”, zegt Viviane Schumacher, voorzitter van de organiserende Orde van de Onnefretters. “Van de groepen die komen, brengen er ook een heel aantal een indrukwekkende wagen mee. De zoektocht naar groepen is dit jaar erg vlot verlopen. We hebben er nog een heel aantal moeten weigeren, precies of ze allemaal in Boom wilden zijn. Het is duidelijk dat het carnaval hier weer springlevend is.”

De stoet vertrekt zondag om 14.11 uur aan café Biljart in de Kerkhofstraat. Van daaruit gaat het naar de Varkensmarkt en wordt vervolgens de Antwerpsestraat, Leopoldstraat en Groene Hofstraat in tegengestelde richting gevolgd. De stoet zal ontbonden worden ter hoogte van First Immo op de Grote Markt. Zaterdag zijn er nog twee bals in het Feestpaleis: een kindercarnavalbal om 14.11 uur en een carnavalbal om 20.11 uur. Op het bal van 14.11 uur zal de jeugdprins en -prinses worden gekozen die ’s anderendaags in de stoet mogen meestappen. Op het bal van 20.11 uur komt de Boomse volkszanger Steve Tielens optreden. De toegang is gratis.