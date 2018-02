Boom kroont zich tot '#sportersbeleven-meer-gemeente' 09 februari 2018

Boom mag zich een jaar lang een '#sportersbelevenmeer-gemeente' noemen. Sport Vlaanderen daagde begin 2017 alle Vlaamse steden en gemeenten uit om deel te nemen aan de '#sportersbelevenmeer-award' en vijf uitdagingen tot een goed einde te brengen. De gemeente Boom nam zelf vier van de vijf uitdagingen aan, door onder andere evenementen te organiseren, promotie te voeren en actief deel te nemen aan de Maand van de Sportclub. "Voor de vijfde uitdaging hadden we de hulp van sportend Boom nodig", zegt schepen van Sport Kris Van Hoeck (CD&V). "Om te bewijzen dat sporters meer beleven, wilden we minstens 100 sportbelevingsfoto's zien op sociale media met de hashtags #sportersbelevenmeer #Boom. We zijn er trots op dat we ook in dat deel van de opdracht zijn geslaagd." (BCOR)