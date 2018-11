Boom gaat weer op zoek naar de mooiste kerstboom Ben Conaerts

13 november 2018

14u47 0 Boom De gemeente organiseert in december opnieuw haar jaarlijkse kerstbomenproject. Daarmee worden de Boomse wijken uitgedaagd om een kerstboom zo mooi mogelijk te versieren.

De gemeente laat binnenkort opnieuw kerstbomen plaatsen in een aantal Boomse wijken. De bedoeling is dat de buurtbewoners samen aan de slag gaan om de bomen te verfraaien. De drie beste wijken winnen een waardebon waarmee ze later een nieuwjaarsreceptie of wijkfeestje kunnen organiseren.

De bomen komen deze editie te staan aan de Hoek/Pachterslei, Schorrezicht, Gamsterstraat, Pastorijstraat, Wyckmansveld, Hospitaalstraat, Antwerpsestraat, Diepestraat, Noeveren, de Averechtse Root, Meiklokstraat/Oude Reetsebaan, Conscienceplein, Jozef Wautersplein en Heyplek.

Wie wil deelnemen, kan zich samen met enkele buren aanmelden bij de preventiedienst Den Oogen Boom. De kerstbomen kunnen vanaf woensdag 12 december versierd worden. De jury zal de bomen komen bekijken op zaterdag 15 december.