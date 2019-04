Boom één verbijsterd: “CC De Steiger heeft helemaal géén nood aan sponsorgelden” Ben Conaerts

De jaarrekening van Cultuurcentrum De Steiger van 2018 oogt opnieuw erg mooi. Oppositieraadslid Peter De Ridder (Boom één) begrijpt dan ook niet waarom het CC nog nood heeft aan sponsoring. “Het gaat hier om een gemeente-instelling die jaar na jaar mooie winstcijfers heeft. Toch gaat zij nog sponsoring zoeken daar waar lokale verenigingen ze ook gaan zoeken. Veel kleine verenigingen maken op die manier geen kans om nog sponsors binnen te halen”, aldus De Ridder.

“Wij gaan met het CC helemaal niet op sponsortocht”, reageert schepen van Cultuur Inge De Ridder (N-VA). “We hebben al jaren dezelfde trouwe sponsors. Die hebben er baat bij om op onze tickets en in onze publicaties vermeld te worden. We zien hen meer als partners waar we mee samenwerken.”