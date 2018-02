Boom één houdt bevraging in Noeveren 17 februari 2018

02u42 0

Oppositiepartij Boom één organiseert vandaag een bevraging in de wijk Noeveren. De partij wil peilen naar de mening van de Bomenaars over thema's als veiligheid, sport, cultuur, kinderopvang en parkeren. Lijsttrekker Peter De Ridder en de gemeenteraadsleden van Boom één zijn er alvast van de partij om te luisteren. "Onze caravan staat van 10.30 tot 13 uur aan het prieeltje en van 13.30 tot 15.30 uur aan café Noeveren", luidt het. "Iedereen kan er terecht voor het invullen van de bevraging met een tas koffie of een fris drankje." (BCOR)