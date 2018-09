Boom één heeft kieslijst klaar 06 september 2018

02u31 0 Boom Boom één, met zeven zetels momenteel de grootste oppositiepartij, heeft zijn verkiezingscampagne afgetrapt met de bekendmaking van zijn kandidatenlijst. Gewezen schepen Peter De Ridder wordt, zoals al eerder was aangekondigd, uitgespeeld als lijsttrekker.

Boom één kan voor de verkiezingen uitpakken met een volledige lijst van 25 kandidaten, bestaande uit dertien mannen en twaalf vrouwen. Lijsttrekker Peter De Ridder wordt ondersteund door voormalig schepen Anita Ceulemans op plaats twee, voormalig OCMW-voorzitter Nourdine Elkaouakibi op plaats drie en OCMW-raadslid Andy Janssens op plaats vier. Gemeenteraadslid Lydie Smits prijkt op de vijfde plaats, terwijl ex-burgemeester Patrick Marnef fungeert als lijstduwer. Provinciaal gedeputeerde Rik Röttger staat dan weer op plaats veertien.





De lijst telt veertien nieuwkomers telt, waaronder een aantal bekende namen. Zo bekleedt Rudi De Loenen, voormalig directeur van de OLVI-school, plaats 24 en kan je op de 13de plaats voormalig So You Think You Can Dance-winnaar Malik Mohammed terugvinden. Hij wil zich naar eigen zeggen inzetten voor integratie en gelijke kansen.





Overkapping A12

Boom één richt zich in haar programma op drie thema's in het bijzonder: inspraak en democratie, gelijke kansen en duurzaamheid. De partij pleit onder meer voor de overkapping van de A12, de organisatie van inspraakavonden, de introductie van straathoekwerkers en de oprichting van een wijkgezondheidscentrum waar iedereen terecht kan voor toegankelijke medische zorg. (BCOR)