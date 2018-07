Boom één: "Aanpak van onkruid is verkiezingsstunt" 17 juli 2018

02u39 0 Boom Het nieuws dat de gemeente externe krachten gaat inschakelen om het onkruid in het straatbeeld aan te pakken, wordt door oppositiepartij Boom één een 'verkiezingsstunt' genoemd.

"We hebben al meermaals op de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de onkruidbestrijding in onze gemeente", zegt Peter De Ridder (Boom één). "Vooral de wijken buiten het centrum worden aan hun lot overgelaten. We hebben de indruk dat enkel de ronde punten deftig onderhouden worden. Dat het gemeentebestuur nu pas in volle zomer extra middelen gaat inzetten, is dan ook een regelrechte verkiezingsstunt. Er is duidelijk nog steeds geen plan van aanpak, want anders was het nooit zo ver gekomen. In de winter kan je al perfect voorspellen wat en hoeveel er aan groenonderhoud moet gebeuren." De gemeente heeft momenteel contact met een drietal sociale werkplaatsen om op korte termijn de extra manschappen te kunnen inschakelen. "Onze technische dienst en onze groendienst leveren al bovenaardse inspanningen om het onkruid te bestrijden, maar dat blijkt niet voldoende", klinkt het bij het gemeentebestuur. (BCOR)