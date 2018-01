Bomenkap in 's Herenbaan 19 januari 2018

Het gemeentebestuur van Boom laat zestien bomen in de 's Herenbaan kappen. De bomen verkeren in een slechte toestand. In het najaar van 2017 is een van de bomen al op een auto terechtgekomen.





"De voorbereidende werken zijn opgestart met het snoeien van de bomen", zegt schepen van Milieu Kris Van Hoeck (CD&V). "Voor 15 februari zullen de werken voltooid zijn, als het weer het toelaat. Het is de bedoeling om achteraf nieuwe bomen te planten. Intussen winnen we advies in bij verscheidene instanties en zitten we met de gemeente Rumst samen over de toekomst van de bomen in de 's Herenbaan." (BCOR)