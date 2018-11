Bomenaars lassen bus in naar ‘Music for Life’ Ben Conaerts

12 november 2018

Het ‘Music for Life’-team van Guy Apers en Siggy De Groot is niet alleen volop geld aan het inzamelen voor de jaarlijkse benefietactie van Studio Brussel, ze organiseert ook een busreis naar ‘Music for Life’ in het domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Op zondag 23 december leggen ze een bus in die vanuit Boom naar Wachtebeke rijdt en terug.

“We komen om 13.30 uur samen aan Café Noeveren om stipt om 14 uur te kunnen vertrekken. Rond 22 uur komen we weer in Boom aan”, klinkt het.

“De opbrengst van de busreis is, net als al onze andere acties, bestemd voor het IE-zwembad ’t Dolfijntje in Willebroek. We gaan ons uiterste best doen om ter plaatse ook onze cheque voor ’t Dolfijntje te kunnen afgeven.”

Voor een plaats op de bus betaal je 10 euro per persoon. Inschrijven kan tot en met 16 december in Café Noeveren of bij Guy Apers op het nummer 0472/40.76.90.