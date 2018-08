Bomenaar in 't zak gezet? ENE RESTAFVALZAK BLIJKT STUK KLEINER DAN DE ANDERE BEN CONAERTS

14 augustus 2018

02u42 0 Boom In Boom circuleren er twee verschillende soorten restafvalzakken. Beide kosten ze 15 euro voor een rol van twintig, maar de ene is in omtrek wel negen centimeter kleiner dan de andere. Oppositieraadslid Peter De Ridder (Boom één) ontdekte per toeval de verschillende formaten.

Wie grote bruine vuilzakken koopt in Boom, kan maar beter uitkijken. Momenteel circuleren er namelijk twee verschillende soorten restafvalzakken in de gemeente. Beide zijn ze 82,5 centimeter hoog en kosten ze 15 euro voor een rol, maar het grootste verschil situeert zich in de omtrek. Terwijl de ene vuilzak een omtrek heeft van 120 centimeter, moet de andere het stellen met slechts 111 centimeter. Hoewel de prijs hetzelfde is, is de ene vuilzak dus aanzienlijk kleiner dan de andere. "De Bomenaar wordt hier flink in het zak gezet", concludeert Peter De Ridder (Boom één), die zelf per toeval de ontdekking deed.





Verdoken prijsstijging?

"Het lichtje is beginnen branden in het clubhuis Pertsgad, waar ik voorzitter van ben", vertelt hij. "De oudere vuilzakken pasten perfect over de vuilbak daar, maar met de nieuwe vuilzakken - die trouwens ook opmerkelijk donkerder zijn dan de andere - ging dat niet meer. Dus ben ik de twee zakken gaan meten en heb ik moeten vaststellen dat er twee verschillende formaten in omloop zijn, die wel evenveel kosten. Gaat dit om een verdoken prijsstijging? Wie weet hoeveel inwoners intussen al een rolletje te kleine vuilzakken gekocht en gebruikt hebben? Ik hoop alleszins dat het gemeentebestuur een compensatie voorziet en elk Booms gezin een gratis rol restafvalzakken schenkt."





Schepen Francis Sanchez (N-VA) nodigde De Ridder meteen uit op het gemeentehuis om de zakken zelf te kunnen controleren. Ook hij moest tot zijn verbazing vaststellen dat de donkerdere bruine vuilzak kleiner was dan het lichtere exemplaar. "Peter heeft hier 100 procent gelijk", zegt Sanchez. "Het is goed dat hij dit probleem heeft aangekaart. Voor alle duidelijkheid: het is zeker geen beleidsmaatregel geweest om kleinere vuilzakken te bestellen. Het probleem moet wellicht gezocht worden bij IGEAN, dat de vuilzakken aan ons levert. De laatste levering dateert van december vorig jaar, dus de kleinere zakken moeten bij ons al ruim een half jaar in omloop zijn."





Hallo, IGEAN? "We hebben op dit moment nog geen verklaring hoe de te kleine huisvuilzakken in omloop zijn geraakt en of ze naast Boom ook nog in andere gemeenten werden verdeeld", zegt IGEAN-woordvoerster Fenna Bouve. "Maar we nemen de zaak heel ernstig. We hebben de fabrikant van de vuilzakken op de hoogte gebracht en daar is men ook aan het zoeken naar een mogelijke oorzaak. Het kan om iets heel onschuldigs gaan, maar voorlopig weten we het dus nog niet. Over mogelijke compensaties hebben we in deze fase nog niet nagedacht."