Biografie over schrijver Roger Van de Velde op komst Ben Conaerts

10 januari 2019

16u48 0 Boom Het leven van de in 1970 overleden Boomse schrijver en journalist Roger Van de Velde wordt vereeuwigd in een biografie. Biografe Ellen Van Pelt hoopt op de hulp van de Bomenaars om zoveel mogelijk informatie over de man te kunnen verzamelen.

Roger Van de Velde is een van de talloze schrijvers in ons taalgebied die bij het grote publiek in de vergetelheid zijn geraakt. Maar zijn oeuvre blijft een geheimtip die schrijvers aan elkaar doorgeven. Dimitri Verhulst noemt hem als zijn favoriete schrijver, Erik Vlaminck wijdde een theaterstuk aan Van de Velde en filmmaker Kris Verdonck maakte een kortfilm geïnspireerd op Van de Veldes verhalenbundel ‘Knetterende Schedels’. Nu wil de Antwerpse schrijfster Ellen Van Pelt tegen 2020, vijftig jaar na zijn overleden, het levensverhaal van Van de Velde optekenen. Ze doet alvast een oproep om zoveel mogelijke informatie over de man te kunnen verzamelen.

Roger Van de Velde werd geboren op 13 februari 1925 te Boom. Hij was de zoon van Jan Frans Van de Velde en Maria Callaert. Zijn vader had samen met zijn broers een jeneverstokerij, De Condor in de Tuyaertsstraat. Na de dood van zijn vader hertrouwde zijn moeder met Louis Eyckmans. Het lager onderwijs volgde Van de Velde in de Broederschool in Boom tussen 1932 en 1939. Hij was een sportieve jongen: hij was lid van de Boomse zwemclub en speelde voetbal. In 1946 huwde Van de Velde met Roza Verboven, ook zij is in Boom geboren. “Ik ben op zoek naar mensen die meer informatie hebben over Roger Van de Velde, die iets meer kunnen vertellen over jeneverstokerij De Condor of misschien nog Maria Callaert, Louis Eyckmans, Roza Verboven of Roger Van de Velde zelf hebben gekend”, aldus Van Pelt.

Zij is te bereiken via vanpelt.ellen@gmail.com of via tel. 0485 13 35 73.