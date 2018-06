Bibliotheken organiseren zomeractie 29 juni 2018

De bibliotheken van de Rupelstreek organiseren vanaf 1 juli opnieuw hun zomeractie. Daarmee willen de bibs jongeren tot vijftien jaar aanmoedigen om tijdens de vakantiemaanden massaal boeken te lezen. Het concept is eenvoudig: aan de balie van elke bibliotheek in de Rupelstreek is een gratis spaarkaart te verkrijgen. Voor elk boek dat je leest, krijg je bij het inleveren een of meer stempels. Een volle spaarkaart met tien stempels geeft recht op een verrassing. Na afloop van de actie, die loopt tot en met 8 september, worden uit alle ingeleverde kaarten nog enkele gelukkigen geloot voor wie nog een extra prijs is voorzien. Verder is er ook een beloning voor kinderen die extra veel lezen en meerdere spaarkaarten kunnen inzamelen. (BCOR)