Bibliotheek zoekt kandidaten voor adviesorgaan Ben Conaerts

27 december 2018

Het adviesorgaan voor de gemeentelijke bibliotheek wordt opnieuw samengesteld. Gebruikers van de bib hebben daardoor de kans om mee in het adviesorgaan te stappen. “Als lid van de adviesraad breng je jouw eigen ervaringen mee en zorg je er mee voor dat de bibliotheekwerking relevant is voor alle Bomenaars”, aldus bibliothecaris Dara De Bruyn.

Wie geïnteresseerd is in de werking van de bib, mee na wil denken over de rol die de bib in Boom kan spelen en staat te popelen om nieuwe ideeën op tafel te leggen, kan zich kandidaat stellen. Dat kan door ter laatste op vrijdag 1 februari 2019 een mail te sturen naar bibliotheek@boom.be. Je kan je kandidatuur ook op papier bezorgen aan de balie of in de brievenbus, ter attentie van Dara De Bruyn.