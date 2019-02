Bibliotheek krijgt tweede zelfscanbalie Ben Conaerts

06 februari 2019

12u39 0 Boom De gemeente gaat nieuw ICT-materiaal aankopen voor de nieuwe bibliotheek. Het gaat onder meer om een nieuwe beamer en een zelfscanbalie.

“De bibliotheek beschikt al sinds 2012 over één zelfscanbalie”, zegt schepen van Cultuur Inge De Ridder (N-VA). “Maar die kon enkel gebruikt worden voor het uitlenen en inleveren van boeken van de volwassenenafdeling. Door de jaren heen was het duidelijk dat de zelfscan uitgebreid moest worden. Onze nieuwe bibliotheek in de Windstraat zal dus uitgerust zijn met twee zelfscanbalies voor alle bibliotheekmaterialen. Dat moet ons toelaten om alles te verwerken zonder wachttijden. De bemande balie blijft bestaan, maar kan dan worden ingezet om bezoekers verder te helpen bij eventuele vragen of problemen.”