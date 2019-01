Bibliotheek geeft nieuwjaarsreceptie Ben Conaerts

23 januari 2019

De gemeentelijke bibliotheek trakteert op zaterdag 26 januari met een nieuwjaarsreceptie. Met een hapje en een drankje wordt het nieuwe jaar ingezet.

Meteen wordt ook de Poëzieweek ingeluid met een voordracht van dichter Robin Ramael. Ramael is afkomstig uit Brussel en woont en werkt in Amsterdam. Zijn werk verscheen al onder meer in Het Liegend Konijn, Tirade, Deus Ex Machina, op Hard/Hoofd en de Optimist.

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats om 11 uur, de toegang is gratis.