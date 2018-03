Bibliotheek breidt collectie kamishibai uit 16 maart 2018

De gemeentelijke bibliotheek heeft een nieuw prentenboek voor haar grootste kamishibai ter wereld. Jeugdauteur Stefan Boonen kwam het boek in primeur voorstellen in de Schouwburg.





Kamishibai is een vorm van straattheater uit de Japanse vertelcultuur. De verteller vertelt daarbij een verhaal aan de hand van prenten die hij in een houten theaterkastje toont. De bibliotheek van Boom is sinds 2016 eigenaar van de grootste kamishibai ter wereld, maar had tot voor kort maar één prentenboek ter beschikking dat met de kamishibai verteld kon worden. Met het boek 'Dank je wel' van jeugdauteur Stefan Boonen en illustrator Jan Van Lierde is er nu een tweede bijgekomen.





"Dit is het resultaat van een heel geslaagde samenwerking tussen de bibliotheek, de auteurs en hun uitgeverij", zegt Nele Van Dyck van de Boomse bib. "We hadden een lijst opgesteld van jeugdauteurs met wie we rond de kamishibai wilden samenwerken. Stefan Boonen stond bovenaan onze lijst, dus we waren heel tevreden toen hij mee in het project wilde stappen. Onze kamishibai werd in 2017 elf keer uitgeleend, telkens met het prentenboek 'De Cowboyter' van Dimitri Leue en Tom Schoonooghe. Nu kunnen we dus ook het boek 'Dank je wel' aanbieden."





