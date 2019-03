Bib zoekt auteurs voor schrijversmarkt Ben Conaerts

06 maart 2019

De Boomse bibliotheek organiseert op Wereldboekendag op zondag 14 april voor het eerst een lokale schrijversmarkt. Die zal plaatsvinden van 14 tot 16 uur in de nieuwe bibliotheek in de Windstraat. Schrijvers uit de regio Rupelstreek die een plaatsje willen krijgen op de schrijversmarkt, kunnen zich alvast inschrijven.

“Er zijn wel enkele voorwaarden”, klinkt het. “Zo moet er een link met de Rupelstreek zijn en moet je zelf eigen boeken of gedichtenbundels kunnen presenteren op je stand. De schrijversmarkt is enkel bestemd voor lokale auteurs van fictie en poëzie, niet van informatieve werken.” Je kan jezelf inschrijven vóór 18 maart via het digitale formulier op https://goo.gl/forms/57IiWQ7tbLREjTIC2. Meer info vind je op de website https://boom.bibliotheek.be/nieuws.