Bib vertoont reisreportage over Myanmar Ben Conaerts

18 januari 2019

Op woensdag 23 januari vertoont de gemeentelijke bibliotheek een reisreportage over Myanmar. De reportage is van de hand van Frans Switsers, die met een busje door het centrum van Myanmar is gereisd. Je ontdekt prachtige Boeddhistische monnikenkloosters en tempels, oudkoloniale gebouwen, authentieke bevolkingsgroepen, ongerepte stranden en een schilderachtig landschap.

“Myanmar, het voormalige Birma, was jarenlang afgesloten van de buitenwereld. Maar sinds 2011 opent het land langzaam haar deuren en het aantal toeristen stijgt elk jaar”, klinkt het.

De vertoning gaat van start om 19.30 uur. De Fairtrade Bar van de Boomse wereldwinkel zorgt voor lekkere drankjes en versnaperingen. De toegang is gratis, maar je moet jezelf inschrijven. Dat kan aan de balie van de bib, via bibliotheek@boom.be of tel. 03 888 38 52.