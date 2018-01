Bib laat je proeven van Indonesië 02u44 0

Met nog twee evenementen te gaan sluit de Boomse bibliotheek de komende week de reeks Europalia af. Europalia is een toonaangevend internationaal festival dat om de twee jaar de aandacht vestigt op een land en zijn cultureel erfgoed. Dit jaar viel de keuze op Indonesië. Wie meer wil weten over het Aziatische land, krijgt daartoe de kans op woensdag 17 en zaterdag 20 januari. Op woensdag is er in de bibliotheek een workshop rond Indonesische drankjes. De workshop vindt plaats van 19.30 tot 21 uur en kost 3 euro. Op 20 januari wordt Europalia om 11 uur afgesloten met een nieuwjaarsreceptie met authentieke Indonesische snacks. Meer info: boom.bibliotheek.be. (BCOR)