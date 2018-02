Beweging.net zamelt voeding in voor Welzijnsschakels 13 februari 2018

02u43 0 Boom De lokale afdeling van Beweging.net organiseert nog tot het einde van deze week een voedselinzamelingsactie ten voordele van de Boomse Welzijnsschakels. Tal van plaatselijke scholen en organisaties werken eraan mee.

Uit cijfers van Kind & Gezin blijkt dat in Boom maar liefst één op de drie kinderen wordt geboren in een gezin met een verhoogd armoederisico. Voor de lokale afdeling van Beweging.net - het vroegere ACW - was dat hét signaal om iets te ondernemen. De organisatie is daarom gestart met een voedselinzamelactie ten voordele van Welzijnsschakels.





"In Boom begeleidt Welzijnsschakels meer dan 80 gezinnen", weet Lucia De Wever van Beweging.net.





"Deze gezinnen vinden bij hen een welkome haven voor gesprekken, contacten en deelname aan allerlei activiteiten. Zestig gezinnen, die zelf niet voor een volwaardige maaltijd kunnen zorgen, krijgen ook elke twee weken een voedselpakket. Maar het samenstellen van zo'n pakket is niet altijd eenvoudig. De schenkingen van voedselbanken zijn vaak ofwel weinig voedzaam, ofwel al vervallen. Met onze inzamelactie hopen we om betere, meer volwaardige voedselpakketten aan te kunnen bieden."





Intussen zijn verschillende Boomse organisaties en scholen al mee op de kar gesprongen. Onder meer Rupel Boom, Phantoms Basket, de OLVI-scholen en de ALVO Superpost stellen nog tot het einde van deze week een inzamelbox ter beschikking waar mensen voeding kunnen in deponeren.





Ook pampers welkom

"De voeding en producten die we willen inzamelen zijn heel specifiek", vervolgt De Wever. "Het gaat om producten die een lange houdbaarheidsdatum hebben, zoals rijst, pasta en koffie, of conserven. Ook pampers zijn nog altijd meer dan welkom." (BCOR)