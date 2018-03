Bewakingsagenten voor cameranetwerk 20 maart 2018

De gemeente Boom heeft in haar budget voor 2018 10.000 euro uitgetrokken voor een betere opvolging van het cameranetwerk. Concreet zullen er private bewakingsagenten worden ingeschakeld om de 34 camera's die zich op Booms grondgebied bevinden, beter uit te lezen. Op die manier wordt de politie niet extra belast. "Het waarborgen van eenieders veiligheid is een absolute prioriteit", zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). "De recente inbraakcijfers tonen aan dat we op de goede weg zijn. Met de nieuwe zogeheten nieuwe 'camerawet' kunnen de investeringen in het cameranetwerk nog beter worden aangewend." (BCOR)