Bevrijdingsfeest focust op hulpverleners in WOII 28 augustus 2018

02u27 0 Boom Op 4 september 1944 werd Boom door de Britse soldaten bevrijd van de Duitse bezetter. Komend weekend wordt dat historische moment in de Rupelgemeente herdacht met het Bevrijdingsfeest.

Bij deze editie van het Bevrijdingsfeest ligt de focus op de medische en andere hulpverlening tijdens de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder de rol van het Rode Kruis. Blikvangers zijn een veldhospitaal anno 1944 en een tentoonstelling met authentieke materialen van het Rode Kruis, allebei zaterdag te bezichtigen in het Parochiecentrum. In de tuin van de Dekenij kan je tezelfdertijd een burgerlijke Rode Kruis-post uit 1944 bezoeken, alsook een klein militair-historisch Brits legerkamp. Zeker ook de moeite waard zijn de filmvertoningen en de lezingen waar je het komend weekend van kan genieten. Zo kan je vrijdagavond om 20 uur in De Schouwburg gratis gaan kijken naar de oorlogsfilm 'Hacksaw Ridge'. Zaterdagavond wordt om 20 uur in De Schouwburg de documentaire 'Seaching for Augusta' vertoond, van de hand van Rumstenaar Martin King. Het is ook uitkijken naar Radio Modern, dat zaterdag om 14 uur neerstrijkt op de Grote Markt. Met live muziek, dj's, danslessen en een beauty boudoir wordt de sfeer opgeroepen van de Bevrijding.





Het Bevrijdingsfeest wordt gekoppeld aan een braderie met kermis. Op vrijdag houden de handelaars een koopavond en houden ze de deuren open tot 20 uur. Zaterdag worden de Advokaatstraat, Kerkhofstraat en Kerkstraat van 9 tot 17 uur ingepalmd door een rommelmarkt. Het programma is te vinden op www.boom.be. (BCOR)