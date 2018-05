Beukenlaan 50: Verrassende villa 24 mei 2018

Deze villa van architect Paul Van de Velde uit de jaren '50 lijkt op het eerste zicht op een sobere vierkanten blok.





Maar toch is ze volgens de ALB'ers de moeite om even bij stil te staan, alleen al omwille van de bijzondere voorgevel. "De vier kwarten van de gevel zijn heel verschillend uitgewerkt. Bovenaan in de voorgevel zijn er drie smalle verticale ramen.





Logica

Rechtsboven zien we drie patrijspoorten, telkens omrand met een ring van Boomse bakstenen. Het kwart rechtsonder wordt dan weer volledig ingenomen door drie hoge, bredere vensters. Tot dan lijkt het getal drie de maat der dingen. Maar het laatste kwart doorbreekt deze logica helemaal met twee kleinere raampjes, één klein raam en een grote boog tot op de grond."