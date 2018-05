Beukenlaan 138: verborgen pareltje 24 mei 2018

02u54 0

Deze woning van architect Ernest Lamot uit 1932 ligt voor een groot deel verborgen achter de grote bruinen beuken van de voortuin. Daardoor rijd je er makkelijk voorbij zonder de villa op te merken.





Nochtans: het is de enige villa in de straat met beuken en daarmee dus de naam van de straat waardig. "De villa is groot van omvang en het feit dat ze op een heuveltje staat, maakt ze alleen maar indrukwekkender. Maar desondanks is het gebouw eenvoudig van architectuur en versieringen. Het enige decoratieve element is een vierkante zandsteen in de gevel, links naast de voordeur met een fraai bloemmotief."