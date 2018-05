Beukenlaan 118: feest van felle kleuren 24 mei 2018

Deze woning van architect Jozef Tuerlinckx is een feest van felle kleuren. De groene en gele elementen in de voorgevel springen, samen met de deurpartij, meteen in het oog.





"Terwijl Tuerlinckx in andere ontwerpen kiest voor een langwerpig type gebouw met een hoog dak, opteert hij hier voor een modernistische kubus met een plat dak.





Op die manier onderstreept hij de verticale en horizontale belijning en versterkt hij het effect van een moderne woning. De verticale glaspartij in de traphal, over het gelijkvloers en de eerste verdieping, is daarvan het meest opvallend. Heel gedurfd voor zijn tijd."