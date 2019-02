Bestuur wil site De Klamp ontwikkelen, oppositie waarschuwt: “Let op dat dossier niet opnieuw crasht” Ben Conaerts

07 februari 2019

Boom De gemeente wil werk maken van de ontwikkeling van de site van De Klamp. Daarvoor wordt een begeleidingsteam vanuit verschillende disciplines aangesteld.

“Belangrijk is dat de buurtbewoners betrokken worden bij de plannen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Kris Van Hoeck (CD&V). “Intussen hebben we ons kandidaat gesteld voor de Vlaamse Bouwmeesterscan. Een team van experten zal in september onze gemeente ruimtelijk in kaart brengen en een concrete agenda van projecten en ingrepen aanreiken. De site van De Klamp zal daar zeker de nodige aandacht krijgen. Uiteindelijk willen we De Klamp gebruiken als een hefboom om meer kwaliteit te brengen in de omringende buurten.”

De site De Klamp situeert zich tussen de Molenstraat, Antwerpsestraat (N177), de Velodroomstraat en Hollezijp. In 2009 had het toenmalige gemeentebestuur plannen om er een winkelcentrum te realiseren, maar die werden na hevig protest opgeborgen. Oppositiepartij Vlaams Belang hoopt dat het gemeentebestuur deze keer meer doordacht te werk gaat. “De Klamp is het laatste grote gebied in Boom dat nog niet ontwikkeld is”, zegt Hans Verreyt (VB). “Het is niet omdat het college akkoord is om daar een bepaalde richting mee uit te gaan dat er geen verzet van particulieren kan ontstaan. Het vorige dossier voor De Klamp is op die manier gecrasht. Ik roep dan ook op om omzichtig te werk te gaan en vooralsnog niet te veel wilde plannen te lanceren.”