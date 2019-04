Bestuur houdt enquête bij gezinnen met jonge kinderen Ben Conaerts

16u20 0 Boom Het Lokaal bestuur Boom organiseert een grote bevraging van gezinnen met jonge kinderen. Alle ouders met een kind geboren na 31 december 2014, mogen de komende weken een brief verwachten met de vraag om deel te nemen.

“De voorbije jaren hebben we heel wat initiatieven ontwikkeld om kinderen, ouders, gezinnen en andere opvoedingsondersteuners te ondersteunen”, zegt Inge De Ridder (N-VA), voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). “Voorbeelden hiervan zijn de ruilwinkel Boempetat!, de activiteiten van Huis van het Kind, het buurtrestaurant De tuin van de kleine chef en de brugfiguren in de Boomse basisscholen. In het kader van de opmaak van een nieuw meerjarenplan willen we onderzoeken of al die maatregelen een antwoord bieden op de lokale noden en of er bijgestuurd moet worden.”

Het bestuur nam daarvoor het onafhankelijk onderzoeksbureau M.A.S. onder de arm. Dat bureau is momenteel bezig met een uitgebreide bevraging van de relevante actoren, beleidsmakers en ouders. “We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk gezinnen met jonge kinderen aan de bevraging deelnemen”, aldus De Ridder. “Wie dat doet, maakt kans op een leuke prijs.”