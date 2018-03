Bestuur Boom gaat opnieuw voetballen tegen Pink Devils 09 maart 2018

Net als vorig jaar gaat het gemeentebestuur van Boom een vriendschappelijke voetbalmatch spelen tegen de Pink Devils, de enige voetbalclub voor holebi's in België. Dat gebeurt naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie op 17 mei. De festiviteiten vinden plaats op vrijdag 18 mei om 20 uur op de terreinen van De Schomme. Vorig jaar bleken burgemeester Jeroen Baert (N-VA) en zijn ploeg geen partij en werd het 5-1 in het voordeel van de Pink Devils. "We hechten veel belang aan een gelijkekansenbeleid en voeren al enkele jaren actief promotie voor de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie", zegt schepen van Gelijke Kansen Francis Sanchez (N-VA). (BCOR)