Beste liedjes uit ‘40-45' weerklinken straks ook op De Schorre: Lekker Klassiek pakt uit met musicalconcert Ben Conaerts

09 april 2019

14u09 0 Boom Studio 100 heeft de eerste namen gelost voor het culinaire muziekfestival Lekker Klassiek, dat op zaterdag 31 augustus plaatsvindt in De Schorre. Dé attractie van de derde editie wordt een groots musicalconcert met onder meer Jonas Van Geel, Jelle Cleymans, Free Souffriau en Peter Van de Velde.

Na twee bijzonder geslaagde edities van Lekker Klassiek kon een vervolg niet uitblijven. De derde editie van het culinaire muziekfestival zal plaatsvinden op zaterdag 31 augustus in De Schorre, aansluitend op het gloednieuwe Studio 100 Zomerfestival dat eerder op de dag wordt georganiseerd. De grote nieuwigheid wordt een groots musicalconcert met een symfonisch orkest en een topcast. Tijdens dit concert komen de beste songs aan bod uit de bekende Studio 100-musicals ‘Daens’, ‘40-45’ en ‘14-18’.

“Het succes van de twee vorige edities zijn een grote drijfveer voor ons om een nieuwe editie van Lekker Klassiek te organiseren”, zegt Studio 100-CEO Anja Van Mensel. “Speciaal voor de derde editie pakken we naast de diverse vormen van klassieke muziek ook uit met een musicalconcert. Onder meer Jonas van Geel, Peter Van de Velde, Jelle Cleymans en Free Souffriau zullen er soleren, onder begeleiding van een indrukwekkend symfonisch orkest. Het wordt dus opnieuw een editie om naar uit te kijken!”

Topchefs van njam!

Verder blijft Lekker Klassiek bouwen op de gekende formule en worden de muzikale optredens gecombineerd met lekkere gerechtjes. Die worden opnieuw bereid door verschillende chefs van kookzender njam!. Hebben hun aanwezigheid al bevestigd: Roger van Damme, Johan Segers, Jan Buytaert, Dagny Ros Asmundsdottir, Jeroen De Pauw, Steffi Vertriest, Michaël Vrijmoed, Bart Desmidt en Jan Tournier. Tijdens het festival zal je bij verschillende foodstands kunnen genieten van wat zij op het bord toveren.

Voor De Schorre belooft het dus weer een drukke zomer te worden. In juli vormt het recreatiedomein ook opnieuw het decor voor twee weekends Tomorrowland. Een groter contrast met Lekker Klassiek is moeilijk denkbaar, maar het illustreert nog maar eens de veelzijdigheid van het domein. “De Schorre staat bekend om zijn divers aanbod”, zegt gedeputeerde voor Recreatie- en Groendomeinen Jan De Haes (N-VA). “Zeker in de zomer loont het absoluut de moeite voor bezoekers uit alle windstreken. Het is dan ook de ideale setting voor een festival als Lekker Klassiek.”

Tickets voor ‘Lekker Klassiek’ zijn nu al te bestellen en kosten 35 euro, inclusief reservatiekosten. Wie zijn tickets koopt voor 1 mei, geniet van een vroegboekprijs van 29 euro. Het ticket geeft je toegang tot het festivalterrein en de concerten, maar de njam!-gerechten zijn niet in de prijs inbegrepen. Alle info is te vinden op de website www.lekkerklassiek.be.