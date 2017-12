Beslissing rond verhuizing bib uitgesteld OPPOSITIE ZET OPNIEUW DOSSIER 'ON HOLD' BEN CONAERTS

02u29 3 Klaas De Scheirder Bibliothecaresse Dara De Bruyn begin deze maand bij de nieuwe bib. Toen leek de verhuizing nog in kannen en kruiken. Boom De gemeenteraad heeft nog geen beslissing genomen over de verhuizing van de bibliotheek. De oppositie vroeg en kreeg meer tijd om het dossier te bestuderen - minstens tot 18 januari, uiterlijk tot eind april. "Wachten tot april is geen uitstel, maar afstel", waarschuwt burgemeester Jeroen Baert (N-VA).

Na de heraanleg van de Frans De Schutterlaan en de overkapping van de Kaai heeft de Boomse oppositie opnieuw een project 'on hold' gezet. Deze keer gaat het om de verhuizing van de bibliotheek naar drie leegstaande panden in de Windstraat.





Het college wilde vorige gemeenteraad alvast de zogenoemde 'onroerende leasing', voor de aankoop van de panden, laten goedkeuren. Maar de oppositie, die in de gemeenteraad een meerderheid heeft, eiste meer tijd om het dossier te bestuderen en liet het punt verdagen naar de volgende gemeenteraad.





Vastgoedconstructie

"Het is duidelijk dat het hier om een vastgoedconstructie gaat die draait rond de site van de sporthal en de bibliotheek", zegt oppositieraadslid Hans Verreyt (Vlaams Belang). "Eerst werd de sporthal leeggemaakt, nu moet de bibliotheek weg, zodat de gronden zo snel mogelijk verkocht kunnen worden. Ik schiet het voorstel van de Windstraat niet vantevoren af, maar ik vind wel dat er andere locaties onderzocht moeten worden. Uit een behoeftestudie van vijf jaar geleden blijkt dat de bibliotheek 1.300 vierkante meter nodig heeft, maar nu zouden we tevreden moeten zijn met 800 vierkante meter?"





300 pagina's

"Tot gisteren (woensdag, red.) hadden we van dit dossier alleen maar een kaderovereenkomst onder ogen gekregen van twee pagina's", zegt oppositieraadslid Patrick Marnef (Boom één). "Daarna kregen we een lijvige bundel toegestuurd van 300 bladzijden, die we op amper twaalf uur tijd moesten doorploeteren. Dat is niet ernstig. Dit is een cruciaal dossier, waar we een beslissing rond willen nemen die voldragen is. Maar geef ons dan wel de tijd om het dossier te bestuderen."





Er werd uiteindelijk afgesproken om het punt zo snel mogelijk te laten behandelen op een commissie Grondgebiedszaken. Boom één, Groen en de vier onafhankelijke raadsleden vroegen én kregen uitstel tot ten laatste de gemeenteraad van 26 april 2018. "'Ten laatste'' is hier erg belangrijk", geeft Marnef mee. "Er kan dus ook al eerder een beslissing vallen."





Meer dan hoogdringend

Burgemeester Jeroen Baert wil alvast niet wachten tot april. "Als we dit uitstellen tot 26 april, zitten we in de sperperiode. Dan hebben we geen uitstel, maar afstel en wordt dit dossier getorpedeerd. Het gaat hier helemaal niet om een vastgoedconstructie. De beheerraad van de bib staat unaniem achter dit project. We zijn al jaren op zoek naar een nieuwe locatie en hebben al verschillende pistes onderzocht. De zaak is meer dan hoogdringend, want de bib zit nu in een afgeleefde barak."