Beeld 'Zepman' is eyecatcher in decor 12 juni 2018

02u46 0

De vzw Kaaimannen zet deze editie extra in op het belevingsaspect. Meer dan twintig vrijwilligers zijn dagelijks druk bezig met de aankleding van het festival. "Dat staat deze keer in het teken van 'old school' circus", zegt Peter De Ridder. Een van dé eyecatchers in het decor wordt de 'Zepman', een metalen beeld van 3,5 meter groot dat gemaakt werd door de leerlingen van De Leerexpert op de Begijnenvest in Antwerpen. "Het stelt een man voor die vanuit een zeppelin de mensen toewuift", zegt leerkracht Chico Van Camp, die zelf ook bij de Kaaimannen is betrokken. "We hebben er met zes leerlingen van 14 à 15 jaar heel hard aan gewerkt. Het was voor hen heel leuk om een creatie te mogen maken voor dit festival." (BCOR)