Bassinstraat wordt speelstraat 07 augustus 2018

02u43 0

Het woonerf in de Bassinstraat zal de komende woensdagnamiddagen worden ingericht als speelstraat. Op 8, 15 en 22 augustus kunnen de kinderen er van 13 tot 18 uur vrij op straat spelen. Doorgaand verkeer zal er daarom verboden zijn en fietsen worden omgeleid via de Kaai. Drie buurtbewoners leiden de speelstraat in goede banen en bieden daarbij spelmateriaal aan uit de spelkoffer van de gemeente. (BCOR)