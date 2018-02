Basisschool De Hoeksteen viert carnaval 13 februari 2018

Basisschool De Hoeksteen heeft naar jaarlijkse traditie carnaval gevierd. Voor de gelegenheid kropen de leerlingen in hun kleerkast en kwamen ze met hun leukste carnavalsoutfit naar school. Het zorgde in de klas voor een geweldig leuke sfeer.





Het komend weekend gaat het carnavalsgebeuren in Boom onverstoord verder. Zaterdag staan er twee carnavalbals in het Feestpaleis op het programma, zondag trekt de jaarlijkse carnavalsstoet door het Boomse dorpscentrum.





