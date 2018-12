Basisschool Boom Park houdt ‘Run for Life’ Ben Conaerts

14 december 2018

19u37 0

Basisschool Boom Park heeft deze voormiddag weer een ‘Run for Life’ gehouden. Na een stevige opwarming op de speelplaats zakten de leerlingen af naar het gemeentelijke park om daar zoveel mogelijk rondjes te lopen rond de speeltuin. Terug op school mochten ze hun laatste energie gebruiken om een dansje op te voeren.

De lopers hadden zich voor hun sportieve uitdaging laten sponsoren en waren erin geslaagd om 2.000 euro in te zamelen. Dat bedrag wordt in het kader van Music for Life integraal aan het goede doel geschonken.

“De afgevaardigden van het leerlingenparlement kozen dit jaar voor de Make-A-Wish Foundation als goed doel”, zegt directrice Vanessa Spiessens. “We voorzien dat een groepje leerlingen volgende week ook de cheque gaat overhandigen op ‘Music for Life’ in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke.”