Bart Buls treedt op in winterbar 02u38 0

Op zaterdagavond 6 januari is Bart Buls te gast in de 'Warmste Winter Wunderbar' in provinciaal domein De Schorre. Hij geeft er een optreden in het warme kader van de winterchalet. Bart Buls zal er, gewapend met zijn Gibsongitaar, een muzikale eer betonen aan grote namen als Johnny Cash, Chris Rea, Bob Dylan, Mark Knopfler, Neil Young en Bruce Springsteen. Het optreden vangt aan om 20 uur. De toegang is gratis. Meer informatie is te vinden op de website www.deschorre.be. (BCOR)