Bagage inchecken kan al op camping dankzij Brussels Airlines 24 juli 2018

Net als vorig jaar konden internationale festivalgangers die hun vlucht moesten halen, hun bagage al laten inchecken op Dreamville zelf. Een primeur voor Brussels Airlines, dat hoopt om het initiatief ook op andere evenementen te herhalen.





Om ervoor te zorgen dat reizigers van een relaxte terugreis kunnen genieten na hun festival, bood Brussels Airlines gisteren een 'bagage drop-off'-punt aan op camping Dreamville. Daar konden de kampeerders hun bagage al meteen laten inchecken met een mobiele telefoon. Vanuit Boom werden vervolgens alle koffers in een verzegelde truck naar Brussels Airport gebracht. "Na een geslaagde testcase vorig jaar hebben we ervoor gekozen om het drop-offpunt uit te breiden", zegt coördinator Yorick Buys. "De service wordt enorm geapprecieerd, want we hebben nu al meer dan 1.000 stuks kunnen inchecken. De festivalgangers hoeven nu niet te sleuren met hun tenten en bagage en kunnen genieten van een ontspannen dagje België of zorgeloos naar de luchthaven reizen." Brussels Airlines is momenteel de enige luchtvaartmaatschappij die een dergelijke dienst aanbiedt op een groot evenement. "We gaan zeker kijken of we dit op andere evenementen kunnen overdoen", aldus Buys. Ook het volgende festivalweekend zal het 'drop-off' punt op de camping aanwezig zijn. (BCOR)