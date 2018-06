Axel Daeseleire te gast voor openluchtvertelling 27 juni 2018

De Steiger organiseert op woensdag 4 juli een openluchtvertelling in de Tuin van de dekenij in de Hoogstraat. Axel Daeseleire en Hans Van Cauwenberghe zullen voor de gelegenheid een programma in elkaar boksen rond het Woord in al zijn vormen: zang, dialoog, poëzie, monoloog, lyriek, proza, enzovoort. De band Nonkel Tony brengt ook eigen Nederlandstalige nummers met een Afrikaanse toets. Leuk extraatje: de bewoners van Woonzorgcentrum Den Beuk kunnen de openluchtvertelling samen met hun familie via livestreaming mee volgen op groot scherm. Achteraf wordt de film 'Bad Trip' vertoond. De Tuin van de dekenij is toegankelijk vanaf 18 uur. De toegang is gratis, maar breng wel je eigen stoeltje mee. (BCOR)