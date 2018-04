Automobilist belandt op dak 06 april 2018

Een bestuurder van een zilvergrijze Mercedes had gisteren geluk bij een ongeluk. Hij ging over de kop met zijn wagen maar kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Hij reed met zijn wagen door Boom wanneer het misliep aan het kruispunt met de Noeverselaan, Overwinningstraat en Kruiskenslei. De wagen knalde tegen een verkeerspaaltje en vloog over de kop.





De wagen kwam op zijn dak tot stilstand en leed heel wat schade, ook het paaltje raakte beschadigd.





Er werd preventief een ambulance aangestuurd maar de bestuurder van de Mercedes kwam er met de schrik vanaf. Terwijl de hulpdiensten hun werk deden werd de weg ongeveer 45 minuten in beide richtingen afgesloten. (BSB)