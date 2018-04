Auto op zijn dak na ongeval in Boom Marc De Roeck

05 april 2018

15u12 0

In Boom is een auto bij een verkeersongeval op zijn dak beland. De wagen crashte op het kruispunt van de Noeverselaan en de Kruiskenslei. Eén persoon werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De rijbaan was gedurende 45 minuten versperd.