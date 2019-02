Auto in brand gestoken in Boom Patrick Lefelon

03 februari 2019

07u08 0

In de Rubensstraat in Boom is zondagochtend rond 4 uur een geparkeerde auto in brand gestoken. De eigenaar probeerde het vuur te doven met een poederblusser en een tuinslang, maar dat lukte niet. De brandweer kwam ter plaatse en had de brand snel geblust.

De brand is duidelijk aangestoken. Er werden verschillende brandhaarden gevonden. De auto is in beslag genomen. Het labo van de politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.