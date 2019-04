Auteurs, lezers en bibliotheek leren elkaar kennen tijdens Schrijversmarkt ADA

14 april 2019

16u02 0

De eerste editie van de Schrijversmarkt in de nieuwe bibliotheek van Boom lokte veertien lokale auteurs. Met het initiatief wilde de bibliotheek lokaal schrijverstalent in de kijker zetten. “Maar tegelijk kunnen auteurs elkaar beter leren kennen en hun ervaringen met elkaar delen," klinkt het bij de organisatie. De bibliotheek heeft ook een Booms hoekje ingericht met boeken die een link hebben met de gemeente.

Tijdens de sessie creatief schrijven kwam een twintigtal creatievelingen opdagen. “Heel wat mensen hebben zich last minute nog aangemeld. We zijn heel tevreden met die opkomst.”

Tegelijk is de bibliotheek in dialoog gegaan met de schrijvers om te polsen wat de auteurs verwachten van de bibliotheek en omgekeerd. “We moeten elkaar ondersteunen en dankzij dit evenement hebben we een duidelijk zicht wat wij kunnen betekenen voor de auteurs. Het staat vast dat we zeker een dergelijk evenement nog eens gaan organiseren. Welke vorm dat zal aannemen, dat zullen we nog bekijken.