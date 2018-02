Atletiekclub WIBO steunt vzw De Steenschuit 07 februari 2018

Atletiekclub WIBO organiseerde op 7 oktober vorig jaar de eerste editie van haar 'One World Run' in De Schorre in Boom. Een deel van de opbrengst van het sportevenement werd in de Belgicawerf op Noeveren overhandigd aan De Steenschuit. Deze vzw, die opleidingstrajecten aanbiedt aan langdurig werklozen met het oog op hun integratie in de arbeidsmarkt, mocht een cheque van 1.032 euro in ontvangst nemen. De Steenschuit is bijzonder opgezet met deze steun.





(BCOR)