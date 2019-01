Atletiekclub WIBO heeft binnenkort nieuwe tartanpiste: “Atleten weigerden op onze verouderde gravelbaan te lopen” Ben Conaerts

21 januari 2019

14u11 0 Boom De atletiekpiste in het gemeentelijke park ondergaat momenteel een grondige transformatie. De gravelpiste wordt er vervangen door een tartanpiste, met synthetische ondergrond. Bij atletiekclub WIBO is men alvast verheugd: “Dit gaat onze club een enorme boost geven.”

Wie de voorbije jaren gebruik maakte van de atletiekpiste in het Boomse park, moest er lopen op een verouderde gravelbaan. Voor veel lopers was dat alleen al een reden om naar een andere looppiste in de regio te verhuizen. “We hebben meermaals gevallen gezien van trainers en lopers die weigerden om op onze te piste te komen lopen”, zegt voorzitter Ivan De Decker van atletiekclub WIBO.

Wegschuiven

“Eigenlijk hinkten we op het vlak van infrastructuur heel erg achterop. In Aartselaar, Duffel en Bornem loopt men op tartan, een soort kunststof, terwijl wij het met gravel moesten stellen. Het probleem met gravel is dat je tijdens sprinttrainingen vaak wegschuift met je spikes. Bovendien bleven er na een regenbui grote plassen achter op onze piste. Vandaag wordt een atletiekpiste standaard uitgerust met tartan.”

De atletiekclub ijverde al jarenlang bij het gemeentebestuur voor een vernieuwing van de infrastructuur. Nu is het eindelijk zo ver: als alles goed verloopt, zou de nieuwe tartanpiste er tegen begin mei moeten liggen. “We zijn de gemeente en in het bijzonder schepen van Sport Kris Van Hoeck (CD&V) heel dankbaar dat men er eindelijk werk van heeft willen maken. We gaan hier binnenkort kunnen uitpakken met een piste van zes banen die volledig voldoet aan de voorwaarden van de wereldatletiekbond. Dat gaat ons toelaten om hier atletiekwedstrijden te organiseren én om Boom opnieuw op de atletiekkaart te zetten. Eerder werden hier ook al de verspring- en de kogelstootstand vernieuwd”, zegt WIBO-ondervoorzitter Chris Eysackers.

Trainers gezocht

Bij WIBO, dat momenteel zo’n 150 leden telt, verwacht men dat de nieuwe infrastructuur ook gunstige gevolgen zal hebben voor de groei. “Ik twijfel er niet aan dat dit onze club een enorme boost gaat geven”, aldus De Decker. “Om daarop te anticiperen, zijn we nu al volop op zoek naar nieuwe gemotiveerde trainers. Iedereen die interesse heeft om anderen te helpen lopen, kan zich aandienen. We trainen met de club twee avonden per week, maar zelfs mensen die zich maar één keer om de twee weken kunnen vrijmaken, zijn meer dan welkom. Momenteel moeten twee trainers soms instaan voor een groep van dertig kindjes, en dat is lang niet ideaal. We zouden willen werken met kleinere groepjes en daarvoor hebben we dringend nieuwe mensen nodig.”

Kandidaten kunnen contact opnemen via de website www.wibo.be.